Балерина Анастасия Волочкова рассказала о неприятностях в личной жизни. Оказалось, что она пострадала от рук альфонса, который втерся к ней в доверие и выкачивал из неё деньги.

Анастасия наняла Александра Скиртача в качестве своего личного водителя, потому что его кандидатуру ей порекомендовали общие знакомые. Мужчине очень быстро удалось расположить к себе Анастасию и корыстно воспользоваться её доверчивостью. Как рассказала Волочкова журналистам, он постоянно говорил ей о финансовых трудностях, но при этом у него на банковском счету хранилось более трехсот миллионов рублей.

Балерина признается, что полюбила его, потому доверяла ему все самые сокровенные тайны, у Александра даже был доступ к её банковским счетам. Мама балерины начала подозревать мужчину в лживости своих намерений, из-за этого даже поругалась с дочерью. В результате такого доверия Анастасия приобрела только одни проблемы, со счета пропало несколько миллионов рублей, а машина, на которой мужчина возил Волочкову, была испорчена.