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Ведущая Дана Борисова успешно лечится в Таиланде от наркозависимости и хочет, чтобы все ее коллеги по шоу-бизнесу тоже были свободны от пагубных пристрастий. Она даже составила список тех, кого надо срочно спасать: по мнению Борисовой, в опасности находятся «невменяемая телеведущая, у которой даже волосы вылезли», и «одна очень известная танцовщица-балерина». Распознать телеведущую трудно, а Анастасия Волочкова уже заявила, что не считает себя больной.

Анастасия Волочкова заявила Дане Борисовой, что не считает себя больным человеком

Дана Борисова, пребывая на лечении от наркозависимости, решила спасать других звезд, которые скрывают алкоголизм и наркоманию. Но не все звезды хотят, чтобы их кто-то спасал, тем более – скандальная Анастасия Волочкова. Говоря о тех, кому не помешало бы вылечиться, Борисова упомянула некую телеведущую, пагубная страсть которой отражается на внешности и поведении, и танцовщицу-балерину. Волочкова долгое время молчала, но решилась заговорить. По ее словам, она не является наркоманкой или алкоголичкой, ей не нужно лечиться, Дана Борисова просто пиарится на ее имени, она это делала и раньше, еще до того, как попала в клинику в Таиланде. Видимо, Борисова не понимает, что новую жизнь надо начинать с чистого листа, а не клеветать на людей из прошлой жизни.

Давать публичный отпор Борисовой Волочкова не собирается и даже не боится, что пресса выставит ее теперь алкоголичкой или наркоманкой. Балерина устала доказывать, что она «не такая», хотя Борисова в прошлом уже ставила ее в подобную ситуацию.

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