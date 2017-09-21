Анастасия Волочкова заявила Дане Борисовой, что не считает себя больным человеком

Ведущая Дана Борисова успешно лечится в Таиланде от наркозависимости и хочет, чтобы все ее коллеги по шоу-бизнесу тоже были свободны от пагубных пристрастий. Она даже составила список тех, кого надо срочно спасать: по мнению Борисовой, в опасности находятся «невменяемая телеведущая, у которой даже волосы вылезли», и «одна очень известная танцовщица-балерина». Распознать телеведущую трудно, а Анастасия Волочкова уже заявила, что не считает себя больной.

Дана Борисова, пребывая на лечении от наркозависимости, решила спасать других звезд, которые скрывают алкоголизм и наркоманию. Но не все звезды хотят, чтобы их кто-то спасал, тем более – скандальная Анастасия Волочкова. Говоря о тех, кому не помешало бы вылечиться, Борисова упомянула некую телеведущую, пагубная страсть которой отражается на внешности и поведении, и танцовщицу-балерину. Волочкова долгое время молчала, но решилась заговорить. По ее словам, она не является наркоманкой или алкоголичкой, ей не нужно лечиться, Дана Борисова просто пиарится на ее имени, она это делала и раньше, еще до того, как попала в клинику в Таиланде. Видимо, Борисова не понимает, что новую жизнь надо начинать с чистого листа, а не клеветать на людей из прошлой жизни.

Давать публичный отпор Борисовой Волочкова не собирается и даже не боится, что пресса выставит ее теперь алкоголичкой или наркоманкой. Балерина устала доказывать, что она «не такая», хотя Борисова в прошлом уже ставила ее в подобную ситуацию.