Анастасию Костенко подозревают в чрезмерном желании стать женой Тарасова

Известный блоггер Лена Миро провела анализ старых и новый фотографий Анастасии Костенко, сравнив их между собой. Миро пришла к выводу, что образ Анастасии сильно изменился из-за её сильного желания поскорее стать женой Дмитрия Тарасова.

Как считает Лена Миро, еще совсем недавно образ Анастасии Костенко можно было сравнить с женщиной-соблазнительницей. Однако, от прежнего образа не осталось и следа, так как Костенко превратилась в девушку, которая производит впечатление серьезной женщины, готовой к браку. Блоггер считает, что таким переменам способствует мышление провинциальной девушки, для которой возраст в 23 года — тот самый жизненный этап, когда уже пора стать женой.

Пока пиарщики Бузовой грамотно рубят бабло на её разводе, новая пассия футболиста Тарасова со скоростью света превращается из дерзкой модели в липкую, домашнюю бабу. Продолжение — в ЖЖ! A post shared by Лена Миро (@lenamyro) on Aug 18, 2017 at 10:01am PDT

Именно сильное желание поскорее стать женой Дмитрия Тарасова заставило пойти на перемены во внешности страстной красавицы. Миро уверена, что с таким подходом, как у Анастасии, будущий брак просто обречен на провал, так как сдержанная и приличная женщина очень быстро надоест спортсмену, который сразу же поменяет её на более привлекательную и яркую девушку.