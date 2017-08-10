Анатолий Цой стал часто появляться на фотографиях в «Инстаграме» певицы Анны Седоковой, которая не так давно стала матерью третьего ребенка. На одном из последних снимков с Цоем, Седокова написала, что любит, и эта любовь взаимна.

Анна Седокова, кажется, решила прекратить интригу, складывающуюся вокруг ее отношеий с Анатолием Цоем, лидером группы MBAND. На одном из последних снимков на своей странице в соцсети «Инстаграм», где она в коллаже запечатлена вместе с Анатолием, Седокова написала, что их любовь “очень взаимна”, а что будет потом — покажет только время.

Поклонники певицы тут же записали 27-летнего Цоя в возможные отцы ее младшего сына Гектора, но сама певица по-прежнему хранит тайну его рождения. Свои подозрения о том, что Анатолий может быть отцом маленького Гектора, поклонники основывают на видео, где молодой человек нежно обнимал еще беременную Седокову и гладил ее живот. Также певица неоднократно фотографировалась вместе с молодым исполнителем и появлялась с ним в общественных местах.

В последнее время таких снимков стало так много, что подписчики Анны сделали коллаж из фотографий ее и Цоя. Анна поблагодарила подписчиков в «Инстаграме» и написала те самые заветные слова, из которых следует, что между ней и Анатолием все же существуют любовные отношения. Напомним, что ранее СМИ и фанаты Анны Седоковой считали отцом ее ребенка бизнесмена Артема Комарова, сына челябинского олигарха.