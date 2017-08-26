Анатолий Пашинин стал военнослужащим Украины

Анатолий Пашинин пополнил ряды украинской армии чтобы принять участие в войне на Донбассе. Эту новость сообщил журналист одного из телеканалов Украины. По словам Андрея Цаплиенко, российский актер находится в 8-ом добровольческом батальоне, передает издание «РИА Новости».

На днях Андрей Цаплиенко, который является журналистом одного из украинских телеканалов, сообщил о том, что Анатолий Пашинин стал добровольцем армии Украины и теперь воюет на Донбассе. Соответствующая информация появилась на странице Цаплиенко в «Фейсбуке». По утверждению украинца, знаменитый актер из РФ на протяжении месяца является военным 8-го добровольного батальона.

«Звезда российского кино, герой культового сериала «Грозовые ворота» и уже месяц как боец восьмого батальона Украинской добровольческой армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник независимости имеет настоящий, неповторимый вкус», — написал журналист.

В год начала военных действий на Донбассе Пашинин уже приезжал к украинским военным. Во время встречи с силовиками он был запечатлен на снимке с мишенью в руках, на которой был изображен Михаил Пореченков, поддерживающий сторону донецких ополченцев. Пореченков прокомментировал уход своего коллеги в армию Украины.

«Каждый что хочет, то и может. Мы работаем. Посмотрим дальше, куда заведет его эта дорога. Может, мы еще встретимся, просто это, как я сказал, будут разные стороны баррикад. Но у нас память хорошая и здоровья много. Научится в их рядах чему-либо — разучим», — прокомментировал Михаил.

Напомним, российский актер родился в украинском городе Светловодске, его отец был моряком, а дедушка авиамехаником полка Ивана Кожедуба. Высшее образование Пашинин получал в инженерной академии Запорожья, проходя обучение одновременно на двух факультетах: металлургическом и экономическом. После он принял решение получить актерское образование в столице России. А три года назад переехал обратно на родину, поддержав власти Украины в войне на Донбассе.