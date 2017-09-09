Артист российского кино Анатолий Пашинин, «убитый» — исходя из информации некоторых СМИ, оказался живым. Слухи опроверг командир его батальона по прозвищу Червень — их боец живой и продолжает сражаться на стороне Киева и ВСУ. В свое время актер сделал такой странный выбор, отправляясь добровольцем на Донбасс.

Актер кино Анатолий Пашинин опроверг все слухи, касающиеся его гибели. Сплетни о нем, по словам самого Пашинина, распространяет писатель Захар Прилепин. Давно известно, что актер и писатель сражаются на разных сторонах баррикад: Пашинин выбрал Киев и ВСУ. «Комсомольская правда» отмечает, что Прилепин сообщил о гибели актера в АТО без всякого злорадства, призвал «не топтать» его память и даже предположил, что эта информация вполне может оказаться ошибочной. Сам артист шутит, что приказа быть убитым ему Червень не давал, а значит – он будет жить. Российские СМИ пишут, что актера, лояльного к Майдану, уже много раз «убивали», а сейчас даже его маму раздражают новости подобного рода.

Писатель Захар Прилепин, написавший у себя в «Фейсбуке» о гибели Пашинина, дал ему в свое время понять, что на территориях ДЛНР им лучше не пересекаться, особенно – в бою. Прилепин никогда не знал Пашинина лично, но за странный поступок уважает или в чем-то понимает. Многие заносят пророссийских звезд на сайт «Миротворец», вслух ненавидят Россию, но взять в руки оружие, рискуя быть убитым, оказался готовым только Анатолий Пашинин – самый последовательный человек в российском шоу-бизнесе.

Ранее СМИ приводили слова самого Анатолия Пашинина о его ощущениях от войны на Донбассе. Он считает, что война может «приносить кайф», если это война за свободу и независимость. В эти же идеи верят все члены добровольческого батальона «Аратта».