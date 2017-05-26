Андрей Чуев опроверг слова Татьяны Владимировны о похищении им Марины Африкантовой

Бывший участник «телестройки» Андрей Чуев заявил, что и с «Домом-2», и с Мариной Африкантовой покончено раз и навсегда. А то, что рассказывает о нем несостоявшаяся теща, будто он хотел выкрасть бывшую – вранье и провокация.

Слухи о том, что Андрей Чуев любит Марину Африкантову, хочет ее вернуть и даже чуть не украл девушку, распространяет ее мама. Предпринимателю и бывшему «домовцу» надоели фантазии матери и дочери, потому он решил официально ответить на обвинения Татьяны Владимировны. В своем «Инстаграме» для фолловеров Чуев устроил прямую трансляцию и ответил на все вопросы подписчиков, в том числе и о Марине. «Африка», по его мнению, до сих пор по нему страдает, а он не просил ее постоянно упоминать о себе, и денег он ей тоже не должен. Чуев призвал бывшую девушку и ее маму успокоиться, перестать мусолить его имя и не подогревать историями о похищении интерес к себе.

Последний раз бывшие жених и невеста серьезно поругались, когда узнали, что Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель приглашают на свадьбу их обоих, хотя они и не пара. Чуев обвинил счастливых молодоженов: неужели они настолько хотят внимания к своим персонам, что готовы терпеть скандал на свадьбе? Они знают, что Андрей и Марина расстались чуть ли не врагами.

Многие поклонники Чуева считают, что у него появилась новая девушка, однако это не так. На людях Андрея пока ни с кем не видели, а стихотворение о любви для «таинственной незнакомки» сам бывший «домовец» никак не комментирует.