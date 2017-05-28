Андрей Данилко, известный под псевдонимом «Верка Сердючка», в последнее время старается ограничивать общение с прессой и поклонниками. В своем интервью артист отметил, что ему сейчас очень комфортно в одиночестве и он не собирается ничего менять.

Известный артист Андрей Данилко, который стал популярным благодаря сценическому образу Верки Сердючки, заявил о том, что ему комфортно быть в одиночестве, и он не стремиться ничего менять.

Творчество Андрея начиналось с разговорного жанра, когда в далеком 1993 году молодой парень в образе девушки-проводницы стал читать интересные юморные номера перед публикой. Завоевав свою аудиторию, артист стал петь и со временем даже представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Тогда на конкурсе участник из Украины занял второе место, но его песня стала хитом на всем европейском пространстве.

#VERKASERDUCHKA & MAMA @EUROVISION 2017, KYIV, UKRAINE #eurovision A post shared by VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) on May 16, 2017 at 4:36am PDT

Сейчас Андрей Данилко уже не так активен в творческом плане, он ограничил свои выступления, хотя активно принимает участие в качестве жюри на разных шоу талантах. В этом году Андрей Данилко, как и в предыдущем году, был одним из главных членов жюри в украинском отборочном конкурсе «Евровидение», по итогам которого и был выбран представитель от Украины.

Недавно Андрей Данилко дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни. 43-х летний Даниилко отметил, что сейчас он одинок и ему комфортно в таком состоянии, он не хочет ничего менять. Артист отметил, что в 22 года ему хотелось и семью, и детей, но сейчас уже нет, уже поздно. Ему лучше одному, чем с кем-то и он не хочет пускать никого в свою семью.

Андрей отметил, что когда ему скучно и на него находит хандра, он слушает музыку, аудио книги, читает прессу и просто наслаждается своей жизнью. Данилко не переживает за бытовые проблемы, поскольку имеет достаточно финансов, чтобы оплатить услуги домработницы и другого персонала. Хотя сам артист обожает готовить, и часто делает это сам.

Данилко откровенно рассказал о том, что у него есть навязчивый страх, что его кто-то узнает. Даже если люди его не узнают, такие мысли постоянно его пугают и он не может комфортно находиться среди толпы.