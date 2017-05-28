Андрей Данилко, известный под псевдонимом «Верка Сердючка», в последнее время старается ограничивать общение с прессой и поклонниками. В своем интервью артист отметил, что ему сейчас очень комфортно в одиночестве и он не собирается ничего менять.
Известный артист Андрей Данилко, который стал популярным благодаря сценическому образу Верки Сердючки, заявил о том, что ему комфортно быть в одиночестве, и он не стремиться ничего менять.
Творчество Андрея начиналось с разговорного жанра, когда в далеком 1993 году молодой парень в образе девушки-проводницы стал читать интересные юморные номера перед публикой. Завоевав свою аудиторию, артист стал петь и со временем даже представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Тогда на конкурсе участник из Украины занял второе место, но его песня стала хитом на всем европейском пространстве.
Сейчас Андрей Данилко уже не так активен в творческом плане, он ограничил свои выступления, хотя активно принимает участие в качестве жюри на разных шоу талантах. В этом году Андрей Данилко, как и в предыдущем году, был одним из главных членов жюри в украинском отборочном конкурсе «Евровидение», по итогам которого и был выбран представитель от Украины.
Недавно Андрей Данилко дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни. 43-х летний Даниилко отметил, что сейчас он одинок и ему комфортно в таком состоянии, он не хочет ничего менять. Артист отметил, что в 22 года ему хотелось и семью, и детей, но сейчас уже нет, уже поздно. Ему лучше одному, чем с кем-то и он не хочет пускать никого в свою семью.
Андрей отметил, что когда ему скучно и на него находит хандра, он слушает музыку, аудио книги, читает прессу и просто наслаждается своей жизнью. Данилко не переживает за бытовые проблемы, поскольку имеет достаточно финансов, чтобы оплатить услуги домработницы и другого персонала. Хотя сам артист обожает готовить, и часто делает это сам.
Данилко откровенно рассказал о том, что у него есть навязчивый страх, что его кто-то узнает. Даже если люди его не узнают, такие мысли постоянно его пугают и он не может комфортно находиться среди толпы.