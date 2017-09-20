Андрей Губин был вынужден пройти тест на отцовство

Андрей Губин принял участие в съемках очередного выпуска программы “Секрет на миллион”. Мужчина не побоялся затронуть личные темы в общении с ведущей программы, а также рассказал о внебрачном сыне, родство с которым он до недавнего времени отвергал.

Вот уже в эти выходные телезрители и поклонники творчества Андрея Губина смогут посмотреть выпуск программы “Секрет на миллион”. Артист рассказал о близких отношениях со своими поклонницами и о том, как завершил музыкальную карьеру. Также ведущая программы не забыла упомянуть о его предполагаемом внебрачном сыне Андрея – Максиме, который признался, что считает Губина своим отцом в эфире программы “Звезды сошлись”. В студии передачи молодой человек утверждал, что у его мамы была интимная близость с артистом. Тогда это заявление Андрей воспринял очень негативно и публично заявил о своей готовности к судебному разбирательству. Он также не стал отрицать своих романов с поклонницами, которые постоянно просились к нему в гостиничный номер. По словам артиста, их было сложно не впустить.

Спустя какое-то время Андрей сменил свою точку зрения насчет предполагаемого внебрачного наследника. Недавно на официальном сайте НТВ был опубликован видеоролик, на котором можно было увидеть как Губин проходил ДНК-тест. Он был вынужден сделать это, чтобы поставить точку в долгих спорах насчет отцовства. Стоит отметить, что его предполагаемый сын Максим заявлял, что ему ничего не нужно от Губина. Его совершенно не интересуют совместные с отцом песни, ни его авторское право.