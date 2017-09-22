Андрей Губин решился сделать тест на отцовство, чтобы прекратить волну слухов о его внебрачном сыне. Он не скрывает, что в молодости у него были сексуальные связи с фанатками, но он не готов признать сыном 21-летнего парня по имени Максим по одному его заявлению.

Не так давно в эфире программы под названием “Звезды сошлись” (канал НТВ) известный в девяностые годы певец Андрей Губин встретился с 21-летним парнем по имени Максим, который уверен, что является его сыном. Как рассказал Губин, на пике его карьеры у него действительно были интимные связи с поклонницами, так как ему было трудно не открыть дверь номера, когда в него просились войти привлекательные девушки. Но тем не менее, как ответил певец, он не может признать Максима своим сыном только по одному лишь его заявлению.

Чтобы разрешить этот вопрос раз и навсегда, Губин пройдет тест на установление отцовства. Пока шла программа, все в студии отметили сильное сходство во внешности между знаменитостью и молодым парнем. Напомним, что Андрей Губин сегодня не выступает с гастролями по состоянию своего здоровья. Врачи поставили ему серьезный диагноз, связанный с нарушением в нервной системе, приводящим к болям в области лица.

Подробности о своем недуге Губин расскажет в ближайшем выпуске программы “Секрет на миллион”. В той же программе зрители и поклонники певца узнают, является ли на самом деле парень Максим, так поразительно похожий на Губина, его родным сыном, или же он и его мать решили подзаработать на имени знаменитости.