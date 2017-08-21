Накануне своего юбилея Андрей Кончаловский рассказал в эфире одной из телевизионных программ о том, как ему удалось сохранить брак с Юлией Высоцкой. Как оказалось, мужчине нравится, когда его супруга в общении с ним держит определенную дистанцию.

Когда отношения Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой только начинались, практически никто не верил, что их брак продержится настолько долго. Время показало, что все люди, усомнившиеся в искренности чувств между супругами, оказались неправы. Вот уже на протяжении долгих лет муж и жена живут в гармонии, которой могут позавидовать многие другие семейные пары. Перед своим юбилеем Андрей рассказал телезрителям в эфире одной из телевизионных программ о том, как ему удалось сохранить брак с Юлией.

Как оказалось, при общении супруги держат определенную дистанцию. Юлия говорит супругу, что он ей чужой, её дети — это её дети, а вот супруг может быть или не быть. Кончаловский считает, что такая точка зрения правильная, так как маму и детей не выбирают, а вот супруги то приходят в жизнь, то уходят из неё. Также Андрей отметил, что если бы он встретил ее раньше 40 лет, то они не прожили бы так долго. «Я был абсолютно другой человек. Меня интересовало только то, что за горизонтом, и мне ничего не стоило собрать чемодан и уйти. Юле действительно повезло, что она встретила меня уже немолодым человеком. Разница в возрасте важна и в плохом, и в хорошем смысле одновременно!», — поделился Кончаловский.