Андрей Кончаловский рассказал о личной жизни

Андрей Кончаловский, известный российский режиссер, подаривший миру немало картин, рассказал открыто о своих чувствах, эмоциях и о жизненных принципах.



Андрей Кончаловский — известный российский режиссер, признанный во всем мире, недавно представил зрителю фильм «Рай». Премьера состоялась на известном Венецианском кинофестивале. Фильм имел успех у гостей мероприятия, и даже получил одобрительные отзывы у зарубежных критиков. Сейчас данную картину режиссер представляет в Азии, где на днях был премьерный показ в Японии.

Недавно, по случаю своей новой картины, Андрей Кончаловский решил дать откровенное интервью. В нем он поведал о многом, в том числе и о том, как и что ему помогает пережить трудные моменты в жизни. Он признался, что после трагедии со его дочерью, долго не мог прийти в себя, долго не мог понять: за что и почему. Ему очень помогла книга выдающегося, по мнению режиссера, философа Виктор Франкла — «Скажи жизни «Да!»». По словам Андрея, прочитав ее, человек понимает, что все в жизни дается не просто так, необходимо жить дальше несмотря ни на что. Также Андрей признался, что он всегда хочет жить, полон планов и идей, и, несмотря на свой немолодой возраст — 80 лет, всегда старается реализовывать намеченное.

Также Андрей рассказал о том, что он не может сдерживать свое горе и эмоции, и всегда плачет, если ему больно. Продюсер признался, что завидует тем, кто может контролировать свои чувства.

По поводу своей жены Юлии Высоцкой, режиссер сказал, что они полные противоположности, у которых разные взгляды на жизнь. Но, тем не менее, они всегда поддерживают друг друга.