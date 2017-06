Андрей Кончаловский рассказал о личной жизни

В Москву! В Москву! #едемдальше #juliaandandrei #juliavysotskaya #юлиявысоцкая #кончаловский #konchalovsky #homesweethome #fourseasons #fourseasonsspb #fourseasonslionpalace #гастролимоссовета #спб #питер

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Apr 2, 2017 at 8:56am PDT