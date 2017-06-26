Андрей Козлов неожиданно стал популярен у американских пользователей интернета. Участник интеллектуальной программы «Что? Где? Когда?» признался, что шутка, опубликованная на портале Reddit с его участием, не обидела магистра.

На днях пользователи портала Reddit опубликовали гифку, на которой изображен Андрей Козлов. По словам магистра, эта слава среди американских фолловеров стала неожиданностью для него, но телеведущий не держит обиду на шутку с его участием. По признанию Козлова, он является эмоциональной личностью, но после увиденного у него проявилась нетипичная реакция.

Телеведущий помнит ту игру, которая запечатлена на картинке. Тогда он с командой отвечал на вопрос, полученный от телезрителя. Команде продемонстрировали паспорт уроженца Калининграда и задали вопрос. Участникам программы необходимо было вспомнить, что до 2005 года нужно было писать на 12-ой странице этого документа. И магистр предположил, что на данную страницу раньше вклеивали снимок ребенка, во время переезда через область. Его неуверенный ответ оказался верным.

По утверждению Козлова, об этой славе ему стало известно через три дня после выхода передачи. Он шуточно отметил, что ради такого стоило на протяжении 30 лет участвовать в интеллектуальном клубе. Необходимо отметить, что после того, как его в СМИ стали называть главным эрудитом страны, он заявил, что не считает себя таковым, но добавляет, что благодаря этой шутке мир обратил внимание на российскую передачу.