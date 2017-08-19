Андрей Малахов: Бориса Корчевникова унизили на фоне бывшего ведущего «Пусть говорят»

Андрея Малахова, бывшего ведущего шоу «Пусть говорят», заполучила «Россия 1», канал очень гордится своим приобретением и даже унижает Бориса Корчевникова на его фоне. Корчевникову гендиректор канала Антон Златопольский открыто дал понять, что он всегда недотягивал до Малахова, теперь он должен передать новому ведущему «Прямой эфир» и ввести его в курс дела лично.

«Россия 1» перекупила у «Первого канала» Андрея Малахова, соблазнив его более комфортными условиями, лучшей оплатой и простором для творчества. «Прямой эфир» не будет политизирован, подобно передаче «Пусть говорят», ведущий Борис Корчевников вынужден отдать свое шоу Малахову. Дирекция канала не скрывает, что она переманила к себе «лучшего ведущего страны», и этот ведущий – не Борис Корчевников. Борис лично представил Андрея Малахова команде и ввел его в курс дела, слагая полномочия.

Очевидец знакомства Андрея Малахова с командой «Прямого эфира» считает, что Бориса Корчевникова выгнали за ненадобностью, заменив на более яркую звезду. Мало того, что в его услугах больше не нуждаются – ему пришлось лебезить перед Малаховым. Этот «спектакль» не был нужен, в первую очередь, самому Малахову – он пообещал быть не хуже Бориса Корчевникова в студии «Прямого эфира».

Самые скандальные и рейтинговые звезды Андрея Малахова автоматически ушли с «Первого канала» на Россию. Среди них — Дана Борисова, Диана Шурыгина и другие.