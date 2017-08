Андрей Малахов подписал новый договор

Трансфер года! Спасибо @zenit_spb за доверие, моему агенту @tina_kandelaki за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! P.S. Под каким номером я на поле- ответ на второй фотографии

A post shared by @malakhov007 on Aug 19, 2017 at 5:11am PDT