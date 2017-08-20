Андрей Малахов подписал новый договор

Андрей Малахов рассказал подписчикам своего микроблога о том, что начал сотрудничать с футбольным клубом «Зенит». Как рассказал знаменитый телеведущий, ему было сделано очень заманчивое предложение, от которого он не смог отказаться.

Имя Андрея Малахова продолжает красоваться в заголовках многих новостных сообщений на протяжении нескольких недель. Миллионы телезрителей обеспокоены тем, где теперь будет трудиться знаменитость после своего увольнения с «Первого канала». И вот, накануне Андрей немного приоткрыл завесу тайны насчет своего дальнейшего будущего. Сделал он это с помощью своего микроблога, где разместил два снимка, на которых предстал перед поклонниками в футбольной форме клуба «Зенит».

В комментарии к своей публикации он намекнул на то, что ему было сделано очень заманчивое предложение, от которого он не сумел отказаться. Однако, Малахов не пояснил в качестве кого он собирается влиться в футбольный клуб. Многие знают, что телеведущий действительно силен в спорте, но не настолько, чтобы выйти на футбольное поле вместе с членами команды. Некоторые издания предполагают, что он займет место ведущего одной из программ на телеканале «Зенит-ТВ».