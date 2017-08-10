Андрей Малахов сейчас проводит время вместе со своей беременной супругой в Сардинии. Недавно его жена Наталья Шкулева опубликовала снимок, на котором они вместе сидят в одном из местных ресторанов.

Телеведущий Андрей Малахов и его беременная жена Наталья Шкулева проводят свой отпуск на Сардинии. Пара ожидает своего первенца и делится с подписчиками свежими фотографиями. Недавно Наталья разместила в «Инстаграме» снимок, на котором она и Андрей сидят в местном уютном ресторане, прижавшись друг к другу, а в руке Малахов держит розу. Свою фотографию она подписала кратко “Жена+муж”.

Жена+муж A post shared by Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) on Aug 9, 2017 at 12:10pm PDT

В связи с тем, что Андрей Малахов до сих пор никак не комментирует свой уход из “1 канала”, подписчики уже выдвинули новую версию такого поступка: Андрей хочет освободить побольше времени для супруги и их первенца.

Но в качестве основной причины увольнения популярного телеведущего все же называется его разногласие с главным продюсером «Первого канала» Натальей Никоновой, которая захотела чтобы в программе “Пусть говорят” было больше политических тем.

Интригу в это дело добавила телеведущая Тина Канделаки. Она опубликовала снимок, обработанный фотошопом, на котором Малахов был представлен в виде ведущего спортивной программы на “Матч ТВ”, где работает сама Тина.

По другой версии, Андрей Малахов собирается работать на ВГТРК, где вместо Бориса Корчевникова будет вести программу под названием “Прямой эфир”.