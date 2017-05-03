Андрей Малахов рассказал, каким образом ему удалось поместить наркозависимую Дану Борисову на лечение в клинику. После очередного выхода программы, где мать Борисовой рассказала о проблеме дочери, он не смог остаться в стороне, так как дружит с Даной уже много лет. Сейчас Д. Борисова находится на лечение в Таиланде.

Андрей Малахов рассказал, как ему удалось уговорить лечь на лечение в наркологическую клинику Дану Борисову. Вместе с актрисой Еленой Воробей, певцом Федором Шаляпиным, участником “Дома-2” Рустамом Солнцевым и концертным директором Борисовой — Лерой Тувиной, Малахов поехал домой к Дане.

Они рассказали ей, что она приглашена в качестве телеведущей в один проект, в котором будет принимать участие Никита Лушников, бывший наркоман, а ныне президент Национального антинаркотического союза. На самом деле Дана должна была отправится в закрытую клинику в Таиланд, где она будет несколько месяцев проходить лечение. Легенда с телепроектом была необходима, чтобы Дана согласилась выйти из дома. После этого ее уговорили сесть на самолет в Таиланд.

Как рассказал Малахов, Дана решилась на ответственный шаг ради своей дочери Полины, которая приедет в гости к маме на летних каникулах.

Напомним, что история с наркозависимостью Даны Борисовой получила огласку в ток-шоу Андрея Малахова “Пусть говорят”. На нем мать Даны со слезами на глазах рассказала, что ее дочь принимает наркотики и злоупотребляет спиртным, и все это на глазах ее малолетней внучки Полины, которая периодически звонит бабушке и рассказывает о каких-то банках, в которых она видит белый порошок и о том, что охранник регулярно покупает маме Дане пиво. В том, что ее дочь стала наркоманкой, мать обвинила стилиста Борисовой — Рея Самедова.