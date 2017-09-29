Андрей Малахов считает, что времена неполитических ток-шоу заканчиваются

Андрей Малахов, стоявший у истоков неполитических ток-шоу, уверен, что времена шоу без политики заканчиваются: скоро никто не будет смотреть передачи про семейные скандалы и попытки одиноких женщин найти мужа. Это смелое заявление шоумен сделал на конференции «Медиабизнес». Человек, сделавший на ток-шоу свои карьеру и благосостояние, заявил, что очень скоро шоу или превратятся в публицистику, или исчезнут.

Андрей Малахов, бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят», в рамках конференции «Медиабизнес» смело заявил, что его детищу приходит конец: ток-шоу или превратится в документалистику с элементами политики, или заглохнет. «Первый канал» уже чувствует данную тенденцию, закрывая развлекательные шоу про семью, домоводство и брачные шоу, процесс политизации идет полным ходом. Альтернативой ток-шоу Малахов назвал реалити-шоу и интеллектуальное шоу, рядовому россиянину скоро надоест перебирать чужое грязное белье и лезть в приватную жизнь звезд. Сам ведущий ушел с «Первого», чтобы не видеть свое детище политически окрашенным, но заявляет, что политизация досуга россиян – повсеместная тенденция.

Вместе с упадком ток-шоу Андрей Малахов прогнозирует реалити-шоу: приключения простых людей в непростых и нетипичных условиях должны стать популярнее копания в чужой интимной жизни. А ток-шоу, по словам Тины Канделаки, помимо надоедливости еще и плохо окупаются: помимо средств на командировки команды, нужно иметь немало денег, чтоб перекупать контент, платить свидетелям, обеспечивать гонорары звездам, которые живут за счет интервью, и быть щедрее конкурентов в погоне за сенсацией.