Андрей Малахов стал новым ведущим спортивных программ на "Зенит-ТВ"

На сегодняшний день общественность наконец-то узнала, куда пошел работать Андрей Малахов после громкого и скандального увольнения с «Первого канала». Телеведущий теперь будет вести спортивные программы на телеканале «Зенит-ТВ».

На протяжении нескольких недель общественность и многочисленные издания обсуждали скандальное увольнение Андрея Малахова с «Первого канала». В основном общественность пыталась узнать возможные причины такого резкого увольнения, а также то, куда теперь пойдет работать Андрей. На данный момент вопрос о том, какие причины заставили Андрея сменить место своей работы, продолжает быть открытым, но уже точно известно, где и кем будет теперь трудиться телеведущий.

Несколько дней назад Андрей Малахов разместил в своем микроблоге две фотографии на которых предстал перед подписчиками в футбольной форме питерского клуба «Зенит». В комментарии к публикации он написал, что это «трансфер года», тем самым намекнув на переход с одного канала на другой — «Зенит-ТВ». Теперь он будет занимать должность ведущего в спортивных программах на этом канале.