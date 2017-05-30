Андрей Матвеев и Елизавета Боярская, рассказали о том, почему они стараются оградить ребенка от прессы и взглядов поклонников. Главная причина – они хотят подарить ребенку настоящее детство, а не превратить его в работу.

Актерская супружеская пара Андрея Матвеева и Елизаветы Боярской относиться к тем парам, которые предпочитают не разглашать подробности личной жизни и не показывать общественности своего ребенка. Не смотря на то, что их сыну уже исполнилось пять лет, никто из поклонников особо не видел фотографий ребенка. Даже после недавнего празднования Дня Рождения малыша пара предпочла не афишировать подробности торжества.

Недавно актер Андрей Мтавеев решил прокомментировать ситуацию. Он отметил, что он ярый сторонник того, когда жизнь ребенка не находиться под постоянным прицелом камер. На примере жизни самой Елизаветы, родившейся в звездно семье, он объяснил, что ребенок актера с малых лет не может быть непосредственным, бесшабашным. Детство превращается в постоянную работу, необходимо всегда думать, что сделать, как сделать, что подумают и т.д. Чтобы такого избежать и дать ребенку шанс на беззаветное детство, пара старается оградить его от прессы и шоу-бизнеса.

Недавно актриса рассказала о важном событии в жизни ребенка – поход в новый детский сад. Боярская отметила, что ей очень нравиться дошкольное учреждение, где нет особого повышенного внимания со стороны работников. Все дети равные, все родители одинаковые и нет никаких разграничений на звезд, и простых людей. Семейная пара принимает участие в общественной жизни детского сада, даже была на родительском собрании.

В конце интервью актриса отметила, что они предпочитают не загружать своего сына множеством кружков, считая, что ребенок в детстве должен наслаждаться этим беззаботным временем, а не быть занятым с утра и до вечера.