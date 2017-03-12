Андрей Разин лишился наследника: 16-летний Александр умер от сердечного приступа

Андрей Разин через соцсеть Инстаграм подтвердил новость о кончине своего несовершеннолетнего сына.

Бывший солист, продюсер коллектива «Ласковый май» поделился с поклонниками в соцсети снимком, на котором запечатлен он вместе со своим наследником.

«Это последний снимок с Сашей. Царствие небесное сыночек», — подписал пост отец.

Первой, кто сообщил об этой печальной новости стала Наталья Грозовская, которая на сегодняшний день является спутницей продюсера. В микроблоге женщина написала: «Произошло большое горе. Скончался наш Александр. Прошу всех небезразличных помолиться об Упокоении его души». Стоит отметить, что женщина не стала скрывать и точную причину кончины. По ее словам, парень просто шел и упал прямо на улице, врачи диагностировали у него сердечный приступ. Необходимо уточнить, что месяц назад наследнику Разина исполнилось лишь 16 лет. Товарищи и родные парня и всей семьи пребывают в шоковом состоянии, выражая искренние соболезнования случившемуся.

Напомним, Разин стал известный в 90-х во время продюссирования группы «Ласковый май». Также мужчина занимал должность администратора в коллективе «Мираж», после занялся политической деятельностью, написал несколько книг.