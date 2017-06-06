Андрей Ургант уже несколько лет счастлив в браке с Еленой Романовой, с которой он познакомился в эфире одной из развлекательных передач. Несмотря на разницу в возрасте, пара говорила о том, что они счастливы. Но в прессе появилась другая информация.

В СМИ недавно появилась информация, в соответствии с которой Андрей Ургант на данный момент не может похвастаться идиллией в отношениях со своей молодой женой Еленой Романовой. Супружеские отношения между актером театра и кино и его избранницей официально были оформлены еще несколько лет назад, но только сейчас появилась информация о проблемах в семье. На данный момент известно только то, что пара разъехалась и не живет вместе. Андрей Ургант обитает в своей квартире в Санкт-Петербурге, а его жена живет на даче.

Подозрения же по поводу того, что пара рассталась, появились тогда, когда актер на похороны своей матери пришел не в сопровождении жены, а с молодой девушкой, которую никто не знал.

Чтобы окончательно подтвердить данную информацию или ее опровергнуть, «Стархит» решил самостоятельно выяснить все подробности и связался в телефонном режиме с актером. Но Андрей Ургант категорически отказался отвечать на вопросы, дав понять журналистам, что он не будет отвечать на вопросы и комментировать свою личную жизнь. При этом на вопрос о расставании супругов, ответ был отрицательный, актер ответил, что он не расстался со своей половинкой.

Ранее Андрей Львович рассказывал журналистом, что она счастлив и разница в возрасте с его любовью Еленой никак не влияет на гармонию в отношениях, которая царит между супругами.

Напомним, что знакомство между влюбленными произошло во время передачи «Большая стирка», в которой Елена принимала участие в качестве начинающей актрисы. Но роман между именитым актером и начинающей студенткой завязался только тогда, когда Андрей Львович пришел в Университет культуры и искусства для прочтения лекции.