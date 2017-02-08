Андрей Жданов скончался в Тольятти: на теле мужчины обнаружили повреждения

На днях в квартире Тольятти был найден мертвым Андрей Жданов, на теле мужчины, которого обнаружил его родственник, имеются повреждения. Мужчина скончался в своем жилье. В правоохранительных органах подтвердили новость о смерти.

«Родные обнаружили тело Жданова в его собственной квартире, в утреннее время 7 февраля», — сообщил источник.

Необходимо отметить, что пару лет назад супруга 46-летнего Жданова покончила жизнь самоубийством. Близкие журналиста рассказали, что мужчина очень тяжело пережил ее гибель.

Напомним, Жданов является одним из самых успешных участников передачи «Своя игра», которая выходит на телеканале НТВ. Мужчина сумел стать знатоком, который заполучил главный приз – машину. Это произошло 7 лет назад. Российский журналист часто принимал участие в разных турнирах, которые были организованы телепередачей, являлся победителем в финале цикла игр 11 лет назад. Стоит отметить, что он принял участие в 74 программах, а выигрывал в 49. Так, в 2005 году он стал чемпионом 2-го полугодия, а через год победителем Суперфинала. Пять лет назад мужчина попал в финал первого командного турнира, играя в составе поволжской команды. По этим показателям его смог переплюнуть только Александр Либеру, выигравший 60 передач из 89.