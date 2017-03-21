Анджелина Джоли может лишиться приемного сына Мэддокса

Анджелина Джоли вновь может оказаться вовлечена в судебные разборки. После недавнего визита актрисы в Камбоджу вновь появились слухи о том, что биологический отец старшего сына Джоли пытается вернуть ребенка под свою опеку.

Биологического папу Мэддокса зовут Маун Сарат. Еще в прошлом году, на фоне новостей о разводе Джоли и Питта, активно появлялись разговоры о том, что голливудская парочка может лишиться своих детей. Однако тогда дело дальше разговоров так и не дошло. На этот раз, как передают СМИ, ситуация может оказаться куда более серьезной.

Правда, скорее всего, органы опеки не позволят Сарату вернуть сына, которого он лишился еще пятнадцать лет назад. В то же время у него есть право подать в суд. Другое дело, что у Анджелины Джоли с ее адвокатами шансов выиграть дело будет куда больше.

Обстоятельства сейчас на стороне голливудской звезды. Мэддокс стал первым ребенком, которого усыновила актриса. Произошло это еще в 2002 году. Уроженец Камбоджи, Мэддокс, лишился матери – женщина умерла при родах, а его отец на тот момент отказался опекать сына и просто исчез. Таким образом, Джоли без проблем получила права на опеку над ребенком.

Мэддокс – не единственный ребенок Анджи, на которого его биологические родители выдвигают претензии в последнее время. Но пока ни одна попытка вернуть детей не увенчалась успехом.