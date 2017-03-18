Анджелина Джоли рассказала о своем будущем

Анджелину Джоли в последнее время стала чаще появляться на светских мероприятиях. Недавно знаменитая актриса дала интервью британскому изданию, где рассказала о своей личной и общественной жизни.

Утихают скандальные новости о разводе Джоли и Питта, и сейчас актриса стала возвращаться к светской жизни. Во время интервью знаменитость поведала, какой представляет себя и своих детей через 10 лет.

«Возможно, пройдет 10 лет и мои дети будут проживать в разных уголках нашей Планеты. Очень часто о таком думаю. Что касается себя, представляю, как буду путешествовать по миру и навещать своих детей. Мне кажется, что некоторые наследники захотят продолжить международную деятельность, которой я занимаюсь. Очень бы радовалась такому будущему, с удовольствием являлась бы их партнерами в данной сфере. Наверное, через время стану меньше появляться в кино, буду концентрироваться на семье, общественной деятельности», — рассказывает актриса.

Также знаменитость отметила, за последние пару лет чувствую себя здоровой, что хорошо сказывается на ее психологическое состояние.

«На протяжении последних 10 лет, я очень переживала за свое здоровье. Сейчас уверенна, что абсолютно здорова, это не может не дарить чувство радости. У моих наследников есть здоровая мама, которая оберегает их», — поделилась Джоли.