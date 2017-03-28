Анфиса Черных опубликовала в Инстаграм откровенное фото

Недавно актриса Анфиса Черных удивила своих поклонников слишком откровенным снимком в Инстаграм. В соцсети девушка опубликовала фото с отдыха.

Неделю назад на своей странице Инстаграм начинающая актриса Анфиса Черных опубликовала фото, удивившее ее поклонников. На снимке девушка предстала без одежды на берегу океана. Стоит уточнить, что 21-летняя актриса стала известна благодаря съемкам в киноленте «Географ глобус пропил».

Девушка посетила Индию, куда направилась для отдыха. Барышня не упустила возможность насладиться теплым океаном. Она решила устроить фотосессию без купальника. Одно фото очень понравилось молодой девушке, что она решила поделиться им с публикой. На сегодняшний день данный снимок собрал более тысячи лайков и большое количество комментариев. Поклонники начинающей актрисы оценили ее откровенность, в свой адрес Анфиса получила многожество одобрительных отзывов. Большинство пользователей интернета восхищались ее красотой, отметив ее фигуру.

Напомним, в фильме, снятый по одноименному произведению Алексея Иванова, девушке предложили роль Маши Большаковой. Этот персонаж запал в душу большинству зрителям киноленты. После актриса была приглашена в съемки картины «Дилетант», далее последовал многосерийный проект «Майя», «Сезоны любви». На сегодняшний день Черных активно занимается своей карьерой, используя для этого также соцсети. Сейчас у нее в подписчиках в Инстаграм около 10000 человек, но с каждым днем она становится интереснее для новых поклонников.