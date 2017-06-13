Анфиса Чехова, которая сейчас активно увлеклась правильным питанием и йогой, незаметно для всех скинула свои лишние килограммы. Многим поклонникам такое снижение веса пришлось не по душе. Звезда в ответ решила рассказать о своем похудении.

Анфиса Чехова, известная телеведущая, всегда славилась своими пышными формами. Несмотря на то, что она никогда не относила себя к девушкам со стройной внешностью, это не помешало ей добиться успеха. Неоднократно ведущая отмечала то, что ее лишний вес никогда не мешал ей, в том числе и в общении с мужчинами. Что стало причиной решения Анфисы похудеть — неизвестно, но результаты на лицо.

Чехова рассказала о том, что в последнее время она серьезно взялась за свой рацион, исключив из него сахар, мясо, молочные продукты. Кроме питания, Анфиса стала активно заниматься йогой, ходить в тренажерный зал, бассейн. Такие усилия не прошли даром, и, уже через несколько месяцев после таких тренировок и правильного питания, телеведущая значительно похудела.

Но не всем пришлись по душе такие изменения Анфисы Чеховой. Как оказалось, многим подписчикам не по душе новая фигура Чеховой. Поклонники стали писать о том, что Анфиса очень похудела и стала анорексичной, а также потеряла свою индивидуальность. Но телеведущая на такие заявления спокойно отреагировала развернутым ответом, который был опубликован у нее в микроблоге.

Анфиса написала, что трудно назвать женщину с ростом 1,63 метра и весом 63 кг анорексичной. У нее 44-46 размер, и она ничего не делает для того, чтобы похудеть. Просто изменила свой рацион питания, увлеклась спортом и лишние килограммы сами ушли по себе. Телеведущая рассказала о том, что она не сидит на диете, не пьет никаких таблеток, просто ест все подряд, но полезное. Также она поведала о своем максимальном весе в 90 килограммов, который она набрала после отдыха в Грузии.