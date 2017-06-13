Анфиса Чехова, которая сейчас активно увлеклась правильным питанием и йогой, незаметно для всех скинула свои лишние килограммы. Многим поклонникам такое снижение веса пришлось не по душе. Звезда в ответ решила рассказать о своем похудении.
Анфиса Чехова, известная телеведущая, всегда славилась своими пышными формами. Несмотря на то, что она никогда не относила себя к девушкам со стройной внешностью, это не помешало ей добиться успеха. Неоднократно ведущая отмечала то, что ее лишний вес никогда не мешал ей, в том числе и в общении с мужчинами. Что стало причиной решения Анфисы похудеть — неизвестно, но результаты на лицо.
Чехова рассказала о том, что в последнее время она серьезно взялась за свой рацион, исключив из него сахар, мясо, молочные продукты. Кроме питания, Анфиса стала активно заниматься йогой, ходить в тренажерный зал, бассейн. Такие усилия не прошли даром, и, уже через несколько месяцев после таких тренировок и правильного питания, телеведущая значительно похудела.
Но не всем пришлись по душе такие изменения Анфисы Чеховой. Как оказалось, многим подписчикам не по душе новая фигура Чеховой. Поклонники стали писать о том, что Анфиса очень похудела и стала анорексичной, а также потеряла свою индивидуальность. Но телеведущая на такие заявления спокойно отреагировала развернутым ответом, который был опубликован у нее в микроблоге.
Итак, друзья, продолжающие мне писАть о том что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все… Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 ( он варьируется в течение месяца🙈) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!!!!!! Ничегошеньки не делала для того что бы похудеть! Я не сижу на диетах, я ем всё что хочу и в таких порциях, что бы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии😉 Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, что бы всё есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так: "Что бы не хотелось есть то, что вредно для моего организма!" Так вот, я искренне не хочу есть все те продукты, которые делают меня больной, усталой, плохо соображающей, агрессивной, несчастной и тяжелой… А прийти к этому можно только если ваша Любовь к себе будет сильной и осознанной! Я обязательно напишу больше, гораздо больше. Собираюсь с мыслями… P.S. Самый большой вес у меня был 90 кг. Это когда мы лето провели в Грузии. Но он очень быстро ушёл до 80, когда стала питаться как обычно, а не хочапурями и т.д. С 80 до 63 похудела месяцев за восемь.
Анфиса написала, что трудно назвать женщину с ростом 1,63 метра и весом 63 кг анорексичной. У нее 44-46 размер, и она ничего не делает для того, чтобы похудеть. Просто изменила свой рацион питания, увлеклась спортом и лишние килограммы сами ушли по себе. Телеведущая рассказала о том, что она не сидит на диете, не пьет никаких таблеток, просто ест все подряд, но полезное. Также она поведала о своем максимальном весе в 90 килограммов, который она набрала после отдыха в Грузии.