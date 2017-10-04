Анфиса Чехова рассказала, зачем посещала контору адвоката Кати Гордон

Ведущая Анфиса Чехова дала понять журналистам, что ее визит в адвокатскую контору Кати Гордон никак не связан с ее мужем Гурамом Баблишвили. Катя Гордон – ее многолетний юридический консультант, а мужа Чехова очень любит и фотографии публикует только с ним и их сыном Соломоном.

Слухи о том, что ведущая Анфиса Чехова и ее муж Гурам Баблишвили поссорились и находятся на грани развода, все больше раздуваются СМИ. Чехова и сама дает повод писать статьи подобного рода: недавно она посетила контору Кати Гордон. Гордон и ее фирма в основном занимаются скандальными разводами, алиментами и определением места жительства ребенка. Однако Анфиса Чехова приходила на консультацию по некому вопросу, в подробности которого не хочет посвящать посторонних, и с разводом данный вопрос не связан. Чтобы хейтеры поверили в то, что в личной жизни у Чеховой все хорошо, ведущая во всех соцсетях, которые ведет, публикует фотографии мужа и сына. По словам звезды, у нее с супругом идеальные отношения, но поклонники почти не видят их вместе, зато нередко ее замечают с Эдуардом Демченко, ведущим «Красоты по-русски».

Группа «Кудри»💇 A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Oct 3, 2017 at 9:51am PDT

Ранее СМИ писали о том, что Гурам Баблишвили отвез своего сына в Грузию и не хочет возвращаться оттуда в Москву. Супруги тепло и трогательно ведут в соцсетях переписку, но воссоединяться не торопятся. Свое нежелание ехать к Москву актер объясняет просто нежеланием, в котором не нужно искать двойного смысла. Почему Анфиса не едет в Грузию забирать благоверного и сына – неясно, за теплом и солнцем Чехова ездила в Грецию.