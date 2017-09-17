Ангелина Вовк отпраздновала юбилей в Театре Луны

Накануне Ангелина Вовк отпраздновала свое 75-летие, собрав родных и близких в московском Театре Луны. Телеведущая пригласила на свой день рождения только тех людей, которым благодарна за то, что они ей повстречались на жизненном пути.

Поздравить телеведущую с юбилеем собралось довольно много людей. Среди них были её друзья, родственники и коллеги. Примечательно, что на день рождения были приглашены только те люди, которым она благодарна за то, что когда-то их повстречала. Телеведущая может поверить, что уже прошло пятьдесят лет с того момента, когда она начала работать на телевидении. Она с умилением вспоминает те времена, когда только мечтала о том, чтобы сыграть роль в “Чайке”. Однако она отметила, то чего ей удалось достичь благодаря работе на телевидении, ей, скорее всего, не удалось бы добиться при работе в театре. Ангелина также поблагодарила собравшихся то, что они оказывали ей искреннюю поддержку на протяжении всего времени их знакомства. Вовк добавила, что всегда старалась брать пример с самых лучших и достойных людей, которые когда-то оставили в её жизни добрый след, а теперь собрались все на её день рождения. Именинницу также поздравил Владимир Путин и Дмитрий Медведев, разумеется, они не могли присутствовать на юбилее лично, поэтому поправления от их имени было в форме письма, которое было зачитано со сцены.

Напомним, Ангелина Вовк появилась на свет шестнадцатого сентября 1942 года. В возрасте двадцати трёх лет она окончила московский институт театрального искусства имени Луначарского. Затем она стала работать в отделе центрального телевидения СССР диктором новостей.