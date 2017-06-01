Имя Анис аль Долях известно всему миру, она была самой любимой супругой шаха Насера Каджара. Несмотря на то, что ее внешность не складывается с современными стереотипами о гареме, женщина была самой любимой женой и считалась самой красивой.

Современные люди иначе представляют гарем, нежели он в реальности. Так, сейчас принято считать, что в гареме проживали прекрасные красавицы, танцующие для шаха танец живота. Данное мнение является не правильным стереотипом и Анис аль Долях доказывает это.

Иранская принцесса жила в 1848 году, являлась одной из супруг шаха Насера Каджара. Стоит отметить, что женщина была самой любимой женой и самой прекрасной во всем гареме. Эта информация удивит современное общество, но ранее привлекательными женщинами считали те, у кого есть усы, сросшиеся брови, пышные формы, для этого их специально откармливали.

Четвертый шах Ирана был неординарным и странным человеком. Его увлечением являлось фото, он любил снимать своих жен, при этом не следовал всем законам страны, открывая им лица. Благодаря его снимкам мир имеет представление о женской красоте того времени и Анис аль Долях яркий пример этому. Жена шаха имела более ста поклонников, 13 из которых покончили с собой из-за безответной любви.

После того, как Насер Каджара посетил Питер и побывал на балете, он приказал своим женам носить юбки, похожие на балетные пачки. В таком образе он любил фотографировать своих женщин.