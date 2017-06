Анна Бузова рассказала о взаимоотношениях со своей сестрой

Моя 👸🏻 #Repost @buzova86 ・・・ Спасибо всем моим близким кто сейчас со мной🙏🏻❤️ у меня разрывается телефон, я обязательно всем отвечу. Мама, папа, я вас люблю❤️ моя кровиночка @annabuzova со мной 💋 @anton_bo @archer_music @alexey_k_golubev @maryved @marshevskaya #моилюдивсегдасомной Тысячи комментариев с добрыми словами, спасибо. Я читаю каждый, и они дают мне сил двигаться дальше 🙏🏻 спасибо вам, что вы со мной 💋❤️🙏🏻 ваша Ольга Бузова 👸🏻

