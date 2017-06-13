Анна Бузова рассказала о взаимоотношениях со своей сестрой

Анна Бузова, сестра известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, почему она предпочитает закрытую жизнь, а не публичную. Также она рассказала почему не согласна с мнением по поводу того, что живет в тени своей знаменитой сестры.

Не всем известно, что у известной телеведущей, а теперь и певицы Ольги Бузовой, есть взрослая сестра Анна. В отличие от своей публичной родственницы, Анна всегда находится в тени и старается не афишировать подробности своей личной жизни. Она не пользуется активно социальными сетями, не старается продвинуться в российском шоу-бизнесе, у нее совсем другие взгляды на жизнь. На данный момент сестра Ольги активно помогает ей в создании своей линии одежды, а также помогает развивать музыкальную карьеру сестры.

Иногда друзья девушки и ее поклонники негодуют, поскольку не понимают, как можно всегда жить не своей жизнью, а жизнью своей сестры. Многих возмущает тот факт, что Анна все делает во благо Ольги, но не в свою пользу. И такие комментарии задевают девушку за живое , она категорически не согласна с таким мнением. Чтобы поставить все точки над «и», Анна дала интервью, в котором поведала публике о своей жизни.

Она рассказала, что не считает свою жизнь положенной на алтарь ради Ольги. У нее также есть свое личное пространство, свои друзья и увлечения. Просто нельзя сравнивать сестринскую любовь и поддержку с тем, что называют «жить в тени».

Также Анна поддержала свою родную сестру после того, как та расплакалась на церемонии вручения премии «Муз-ТВ», когда победу в номинации «Прорыв года» получила не Ольга. По словам сестры, это нормально, это эмоции, жизнь, разочарование.

В конце интервью Анна отметила, что несмотря на теплые взаимоотношения в семье, часто бывают ситуации, когда она не согласна с Ольгой, но это право каждого человека.