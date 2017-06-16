Анна Калашникова, модель и бывшая жена Прохора Шаляпина, сейчас находится в интересном положении, ожидая прибавления в семействе. Недавно модель отметила свой день рождения, который решила провести вместе с подругами за тихим ужином с безалкогольными напитками.

Не так давно модель Анна Калашникова отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 33 года, по случаю чего многие близкие и друзья с раннего утра стали поздравлять именинницу, преподнося в качестве подарков очень много невероятно красивых букетов. К поздравлениям присоединились и звездные друзья, среди которых был и бывший муж Анны Калашниковой — Прохор Шаляпин. Шаляпин выразил бывшей супруге очень хорошие теплые пожелания.

Анна Калашникова сейчас находится в интересном положении, ожидая появления второго ребенка. По поводу своего дня рождения модель не стала устраивать пышных торжеств с шумными танцами, музыкой и другими атрибутами роскошных праздников. Вместо этого Анна захотела просто устроить тихий спокойный ужин в кругу любимых подруг. Все близкие и друзья отметили невероятный внешний вид девушки, ее красоту и хорошее настроение.

На праздничном ужине вообще отсутствовал алкоголь, были только безалкогольные напитки. Друзья девушки с пониманием отнеслись к такому выбору. Относительно подарков, то в столичный ресторан было доставлено много роскошных букетов из роз, но Анну покорило не это. В этот вечер Калашниковой в качестве подарка преподнесли дорогие бриллиантовые украшения, ставшие радостной неожиданностью для девушки.

На самом праздничном ужине должен был быть и избранник Анны, но его не было. Калашникова поведала, что изначально они хотели этот вечер провести вдвоем, но не сложилось.