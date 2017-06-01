Анна Калашникова, бывшая супруга Прохора Шаляпина, сейчас строит новую любовь с мужчиной, о котором известно очень мало. Девушка старается не афишировать подробности своей личной жизни. Но в программе «Пусть говорят» девушка сделала исключение и рассказала о подробностях новых отношений.

Сейчас в прессе активно обсуждается вопрос о возможной второй беременности Анны Калашниковой, которая рассталась со своим мужем Прохором Шаляпиным. Как сообщает «СтарХит», знакомство с новым мужчиной, от которого Анна ждет ребенка, произошло заочно, когда девушке преподнесли в качестве подарка шикарный автомобиль. Сама Анна как раз хотела поменять свою машину и собиралась ее взять в кредит, но неизвестный ей поклонник решил ее опередить и в качестве презента преподнес дорогой автомобиль. В результате, Калашникова была польщена таким жестом внимания и сама разыскала мужчину. Завязался роман, который длиться и по сей день.

Для того, чтобы выяснить правду о новых отношениях Анны и понять беременна она сейчас или нет, Андрей Малахов пригласил девушку в студию для выяснения: правда эта или ложь. Следует отметить, что после бурного романа модели с Шаляпиным, который обсуждался на каждом шагу, девушка не стремиться выставлять на показ свои отношения с мужчиной. И только в качестве исключения она пришла в эфир программы «Пусть говорят», чтобы раскрыть подробности своей личной жизни.

В прямой беседы было выяснено, что Анна и правда встречается с новым мужчиной, который является успешным бизнесменом. Калашникова также призналась, что она беременна, хотя еще очень маленький срок, чтобы это было видно.

Также в студии Анна с удовольствием пообщалась на тему своего сына, отцом которого является Прохор Шаляпин. Она отметила, что не препятствует общению сына и отца, хотя сам папа и не стремиться к такому общению.

В конце интервью в студии появился сам Прохор Шаляпин, который заявил, что категорически не верит в беременность Анны и считает ее хорошей актрисой, после чего ведущий предложил Анне сделать УЗИ. В конце передачи сама Анна продемонстрировала в студии результаты УЗИ, которое и подтвердило беременность девушки.