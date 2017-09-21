Анна Калашникова прокомментировала свои обнаженные фотографии

На днях общественность была шокирована появлением в прессе фотографий Анны Калашниковой, на которых она была обнажена. Как оказалось, Анна отдыхала на побережье Черного моря, не подозревая, что находится под прицелом камеры. Папарацци выждали нужный момент и сфотографировали певицу, когда она переодевалась.

Не так давно Анна Калашникова, как и многие другие российские знаменитости, поехала в Сочи, где проводился музыкальный фестиваль «Новая волна». Певица смогла провести там время с пользой для себя. Она не только выступила на фестивале, но и успела позагорать на пляже. Однако через некоторое время на просторах Сети были опубликованы фотографии, на которых Анна была запечатлена обнаженной. Несмотря на все усилия Анны переодеться вдали от любопытных глаз, журналистам удалось запечатлеть её в тот самый момент, когда она была без одежды.

В недавнем интервью она прокомментировала появление скандальных снимков, заявив, что ей оправдываться не в чем, так как она не собиралась привлекать к себе внимание с помощью откровенных фотографий, как это делала Анастасия Волочкова. Также она пояснила, что в той части пляжа, где она собиралась купаться, как назло не работали кабинки для переодевания. Поэтому она решила попробовать незаметно для всех переодеться за камнями, где, как она думала, никто за ней не наблюдает. В дополнение к вышесказанному она предостерегла других знаменитостей, планирующих провести отдых на пляже, в том, чтобы они всегда внимательно смотрели по сторонам и следили за тем, кто на них смотрит. Иначе они очень сильно рискуют повторить её ошибки.