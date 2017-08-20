Анна Нахапетова: дочь Веры Глаголевой написала трогательное послание умершей матери

Анна Нахапетова до сих пор не может прийти в себя и смириться с тем, что не стало её матери — Веры Глаголевой. Не сдержав своих эмоций, она написала в очередной публикации своего микроблога трогательное послание близкой родственнице.

Анна написала в своей публикации о том, что на протяжении всей её жизни мама была рядом. Она вспомнила, что они были настолько близки с матерью, что звонили друг другу по телефону десятки раз за день, разговаривая абсолютно обо всем. За все эти годы они ни разу не поругались по-настоящему, так как для Анны жить все эти годы рядом с матерью было настоящим счастьем, рядом с Верой она чувствовала себя маленьким ребенком.

Вера Глаголева была настоящей поддержкой и опорой для дочери. Анна до сих пор не может поверить в то, что самого близкого человека в её жизни больше нет. У них было огромное количество планов, которые, к несчастью, уже никогда не будут реализованы. В завершение своего послания она пообещала Глаголевой, что после того, как она придет в себя после утраты, то обязательно расскажет всем, какой при жизни была её мама.