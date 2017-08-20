Анна Нахапетова: дочь Веры Глаголевой написала трогательное послание умершей матери

Анна Нахапетова до сих пор не может прийти в себя и смириться с тем, что не стало её матери — Веры Глаголевой. Не сдержав своих эмоций, она написала в очередной публикации своего микроблога трогательное послание близкой родственнице.
Анна написала в своей публикации о том, что на протяжении всей её жизни мама была рядом. Она вспомнила, что они были настолько близки с матерью, что звонили друг другу по телефону десятки раз за день, разговаривая абсолютно обо всем. За все эти годы они ни разу не поругались по-настоящему, так как для Анны жить все эти годы рядом с матерью было настоящим счастьем, рядом с Верой она чувствовала себя маленьким ребенком.
Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день и это была наша жизнь, ты знала все про нас, кто где и как, мы даже никогда не ссорились по настоящему, мы жили все эти годы рядом и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой. Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, слишком несправедливо рано. У нас столько было планов, ты так много могла ещё сделать, так много… Ты дарила людям любовь и красоту, Тебя нельзя было не любить, Ты излучала свет! Ты всегда говорила, что плохая бабушка, но Ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Я могу много писать и напишу обязательно, но сейчас душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на До и После……
Вера Глаголева была настоящей поддержкой и опорой для дочери. Анна до сих пор не может поверить в то, что самого близкого человека в её жизни больше нет. У них было огромное количество планов, которые, к несчастью, уже никогда не будут реализованы. В завершение своего послания она пообещала Глаголевой, что после того, как она придет в себя после утраты, то обязательно расскажет всем, какой при жизни была её мама.