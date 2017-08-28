Анна Нахапетова: дочь Веры Глаголевой вспомнила время, когда работала с мамой

Вчера в праздничный день, когда все люди, причастные к кинематографу, праздновали День кино, Анна Нахапетова решила рассказать о совместной работе с матерью Верой Глаголевой. Теперь Анна вспоминает эти дни как самые лучшие и счастливые в своей жизни.

Восемь лет назад Анна Нахапетова вместе со своей матерью работала над фильмом под названием «Одна война», где Анна сыграла одну из главных ролей. Работа над созданием картины велась в сельской местности, в одной из деревень. Теперь актриса вспоминает эти времена как самые счастливые и лучшие в своей жизни. Об этом она написала на личной страничке в соцсети «Инстаграм».

Напомним, Вера Глаголева ушла из жизни шестнадцатого августа. В тот момент она проходила обследование своего здоровья в одной из германских клиник. Информация о настоящих причинах смерти до сих пор не разглашается родственниками режиссера. На данный момент известно только, что Глаголева боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, но в Германию она поехала не из-за этого и в её планы не входило ложиться на лечение. Некоторые информационные источники предполагают, что Вера ушла из жизни из-за сильного нервного истощения, возникшего после нескольких месяцев работы на износ.