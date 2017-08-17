Анна Нахапетова, которая является старшей дочерью Веры Глаголевой, после кончины матери обратилась с просьбой к сотрудникам СМИ. Свое обращение женщина опубликовал в Инстаграм. Дочь актрисы попросила не беспокоить их семью в это трагическое для них время.

В прошлую среду стало известно о кончине известной артистки Веры Глаголевой. По словам супруга, ее смерть наступила в результате продолжительного заболевания. Близкие актрисы планируют позже сообщить о точном месте и времени проведения прощальной церемонии.

После смерти Глаголевой, ее старшая дочь Анна опубликовала сообщение на своей странице в Инстаграм. Ее обращение было адресовано сотрудникам СМИ. Балерина просит не беспокоить их семью в это трагическое для них время.

Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере…… A post shared by Анна Нахапетова (@anahapetova) on Aug 16, 2017 at 6:13am PDT

Во время очередного эфира «Пусть говорят», который был посвящен умершей актрисе, Катя Лель рассказала, что была потрясена этим печальным известием. По словам подруги российской артистки, во время свадьбы Настасьи Шубской и Александра Овечкина, Глаголева танцевала и веселилась как все, была очень счастлива за свою дочь. Но исполнительница утверждает, что обратила внимание на слезы Анны Нахапетовой.

«Но я заметила, что за соседним столом сидела старшая дочь Аня и плакала навзрыд всю свадьбу. Я не могла понять, почему она так рыдает. Она, видимо, уже тогда все понимала и чувствовала приближение неминуемой кончины мамы», – поведала артистка.

Также новость о кончине актрисы стала неожиданностью для еще одного ее товарища. По словам Вячеслава Манучарова, для друзей актрисы это стало настоящим шоком, так как Глаголева никому не рассказывала о своей болезни.

«Для нас, для людей, которые дружили с Верой, это не меньший шок…Она настолько не хотела грузить нас, близких людей, что мы ни о чем не подозревали даже. Муж Веры Кирилл попросил просто молиться о ней. Давайте помолимся за новопреставленную рабу Божию Веру», – призвал актер.

Напомним, смерть актрисы наступила в одной из немецких клиник.