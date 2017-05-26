Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов гордятся достижениями сына-аутиста

В семье оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова подрастает ребенок-аутист Тьяго. Восьмилетний мальчик делает небывалые успехи для человека с диагнозом «аутизм», а родители гордятся им.

Тьяго не устает радовать своих звездных родителей: он ходит в обычную школу, учится со здоровыми детьми, легко освоил мобильный телефон и ведет переписку со всеми значимыми для себя взрослыми. Родители поверили, что легкую форму аутизма можно если не победить, то скорректировать. Они делают все, чтобы проявление болезни свелось к минимуму, а Тьяго рос веселым, счастливым и гармоничным. Диагноз «аутизм» у сына, стал для Анны Нетребко «громом среди ясного неба», но оперная дива быстро взяла себя в руки и начала искать решение проблемы.

Наш ребенок растет, и теперь он научился писать сообщения, это маленькая, но еще одна победа.

В своей социальной сети Юсиф Эйвазов поделился очередной радостью: теперь его ребенок может послать сообщение, если ему что-то понадобится от взрослых в школе. Фолловеры звездной пары верят, что Тьяго обязательно справится с жизнью и все у него получится. Мальчик растет настойчивым, а это очень нужная черта характера.

Mama go singing and we go shopping, before Toronto with my boy 😍😍😍 Маму отправили в театр петь а мы с моим красавчиком пошли на шоппинг, перед отъездом в Торонто ❤️🛒😍😘 A post shared by Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private) on Apr 22, 2017 at 8:55am PDT

В апреле этого года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов решили, что их мальчик уже достаточно социализирован для обычной школы. Отец заявил, что его сын был готов к такому повороту и морально, и психологически. В некоторых аспектах Тьяго отстает от сверстников, но общение с ними должно позитивно сказаться на нем. Сыну певцов очень нравится музыка, у него явный талант, и родители его поощряют. А чтоб мальчик не отставал от других ребят физически, Тьяго отдали на занятия карате.