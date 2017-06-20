Анна Нетребко продемонстрировала результаты своего похудения, опубликовав фотографию, сделанную во время репетиции. Поклонники сразу заметили результаты её феноменального похудения, которые были видны невооруженным глазом.

На опубликованной фотографии певица была одета в голубую блузку с узкими джинсами, что позволило поклонникам разглядеть результаты её похудения. Поклонники исполнительницы буквально засыпали её комментариями, восхищаясь результатами проделанной работы, ведь она похудела почти на 10 килограмм. «Вы сильная, Анна. У вас все получится», «Какая вы красавица», «Аня, Вам очень идёт этот наряд. Вы как Снегурочка», «Ой, ну какая Вы хорошенькая!», «Вы похудели? Идёт вам!», «Мало того, что талантище, так ещё и красотка какая. Ань, ну не стыдно вам, а?» — пишут в комментариях её подписчики.

Подготовка новой роли — это семь кругов АДА. Сегодня мы прошли шестой…preparation of new role is like 7 circles of Hell.. today we finished 6th… A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Jun 15, 2017 at 5:41am PDT

Нетребко поблагодарила поклонников за комплименты и рассказала, что такие результаты были достигнуты ей не благодаря какой-то жесткой диете, а с помощью правильного питания и больших нагрузок на работе. Она может позволить побаловать себя гамбургером, но не больше двух раз за неделю. Также у неё очень заполненный рабочий график, из-за которого она просто не успевает поесть.