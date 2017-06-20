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Анна Нетребко продемонстрировала результаты своего похудения, опубликовав фотографию, сделанную во время репетиции. Поклонники сразу заметили результаты её феноменального похудения, которые были видны невооруженным глазом.

Анна Нетребко резко похудела на 10 килограмм
Фото: Livestory.com.ua

На опубликованной фотографии певица была одета в голубую блузку с узкими джинсами, что позволило поклонникам разглядеть результаты её похудения. Поклонники исполнительницы буквально засыпали её комментариями, восхищаясь результатами проделанной работы, ведь она похудела почти на 10 килограмм. «Вы сильная, Анна. У вас все получится», «Какая вы красавица», «Аня, Вам очень идёт этот наряд. Вы как Снегурочка», «Ой, ну какая Вы хорошенькая!», «Вы похудели? Идёт вам!», «Мало того, что талантище, так ещё и красотка какая. Ань, ну не стыдно вам, а?» — пишут в комментариях её подписчики.

Подготовка новой роли — это семь кругов АДА. Сегодня мы прошли шестой…preparation of new role is like 7 circles of Hell.. today we finished 6th…

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Нетребко поблагодарила поклонников за комплименты и рассказала, что такие результаты были достигнуты ей не благодаря какой-то жесткой диете, а с помощью правильного питания и больших нагрузок на работе. Она может позволить побаловать себя гамбургером, но не больше двух раз за неделю. Также у неё очень заполненный рабочий график, из-за которого она просто не успевает поесть.

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