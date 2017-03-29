Анна Нетребко рассказала, как ее сын-аутист смог полностью победить свою болезнь

Оперная исполнительница Анна Нетребко обратилась к поклонникам, рассказав, как проходит развитие ее «особенного» сына. Мальчик, от рождения страдающий аутизмом, по словам его мамы, делает огромные успехи в своем развитии и учебе.

В свое время к наследнику прославленной певицы Анны Нетребко Тьяго было приковано огромное внимание. Мальчик родился с особенностями развития. Многие поклонники артистки полагали, что ребенок будет страдать от этого всю свою жизнь. Однако накануне оперная дива опровергла эти подозрения.

Артистка обратилась к поклонникам и рассказала, что Тьяго растет полноценным ребенком. Сейчас, если некоторые особенности его диагноза еще проявляются, то в скором времен – уверена Нетребко – они полностью исчезнут. Таким образом, сын певицы смог не просто побороть врожденный недуг, но еще и избавился практически от всех его проявлений, что в аналогичных случаях – большая редкость.

По словам Анны Нетребко, ведущая заслуга успехов его сына в работе принадлежит специалистам-терапевтам и педагогам из клиники Нью-Йорка. Артистка рассказала, что долгое время Тьяго действительно не разговаривал вообще. Так продолжалось до четырехлетнего возраста. И была вероятность того, что мальчик так и остался бы в таком положении на всю свою жизнь. Однако когда ему исполнилось четыре, Тьяго начал говорить. Интересно, что первым его языком оказался вовсе не русский, а английский.

Поклонники от всей души пожелали артистке и ее наследнику здоровья и счастья, а также искренне их поддержали.