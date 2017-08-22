Анна Нетребко романтично поздравила супруга на годовщину помолвки

Анна Нетребко романтично поздравила своего супруга Юсифа Эйвазова с трёхлетней годовщиной их помолвки. Оперная певица сделала видео-подборку совместных фотографий с супругом, которой поделилась с подписчиками своего микроблога.

На днях Анна Нетребко поделилась с поклонниками радостным моментом из своей жизни. Она опубликовала видео-подборку совместных фотографий с супругом, и поздравив его тем самым с третьей годовщиной помолвки. В комментарии к публикации оперная певица отметила, что с тех пор, как три года назад Юсиф попросил её руки, она обрела настоящее женское счастье, которого становится все больше с каждым днем, прожитым рядом с ним.

3 года назад ты попросил моей руки ♥️😍и с тех пор я счастливая женщина! Люблю тебя с каждым днём всё больше ♥️🌹💋3 years ago you asked me to be your wife ♥️💋I am a happy woman! And I love you more every day ♥️🌹💋😍 A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Aug 19, 2017 at 6:45am PDT

Отметим, Анна с мужем кардинально отличаются друг от друга во вкусах и привычках. Юсифа она считает настоящим романтиком, так как он предпочитает боевикам просмотр сериалов. Также супруги имеют различный музыкальный вкус, избранник певицы предпочитает музыку в стиле шансон, а вот сама Анна не прочь послушать рэп. Также Нетребко не может смириться с привычкой её любимого разбрасывать свои вещи по квартире и нежеланием складывать их аккуратно туда, где они должны быть.