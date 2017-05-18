Анна Седакова, недавно ставшая в третий раз мамой замечательного малыша, решила не задерживаться в декрете с ребенком, а быстро вернуться к работе и продолжить свое творчество. Новое видео с первой репетиции после родов Анна опубликовала в Инстаграме, чем и вызвала восторг фанатов.

Известная российская певица, бывшая солистка группы «Виа-гра», а теперь артистка сольного проекта Анна Седакова недавно стала мамой, родив в одной из лучших американских клиник в Лос-Анжелесе замечательного мальчика. Не смотря на то, что Анна стала мамой в третий раз не более двух месяцев назад, ее поклонники сразу стали интересоваться вопросом о выходе певицы из декрета. Поклонникам звезды хотелось, чтобы она не засиживалась с малышом, а быстро вернулась в форму и начала свою работу.

Все это время Анна Седакова никак не комментировала возможный возврат на сцену, хотя и активно делилась со своими подписчиками тем, как она пытается восстановить былые формы и быстро вернуть стройность. Но вот сегодня Анна все-таки не удержалась и опубликовала в Инстаграме видео, на котором актриса уже активно тренируется и проводит репетицию своего выступления. Видео артистка сопроводила комментарием «Скучали? Я безумно!»

Фаны были очень рады публикации и осыпали Анну массой положительных отзывов и комментариев с пожеланием процветания и успеха артистов, многие высказали восторг от возвращения артистки и выхода ее из декрета. Сама Седакова от таких бурных эмоций и радости поклонников пришла в восторг и опубликовала сразу и другой пост, в котором озвучила следующее: «И в эту минуту все встало на свои места. Невозможно удалить эту часть меня, как и невозможно жить без сильного чувства. Когда я пою, а музыка во мне – мы вместе! А я полноценна»

Кстати, сама певица призналась, что во время третьей беременности и после родов у нее появились навязчивые тревожные мысли о том, что фанаты ее забудут и она будет никому не нужна со своим творчеством. Такие рассуждения приводили артистку в шок. Правда со временем она поборола свои страхи, в том числе и благодаря преданным фанатам.