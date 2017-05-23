Анна Седакова, которая сейчас сольно занимается музыкой, восстанавливается после рождения третьего ребенка в Лос-Анжелесе (именно там теперь живет певица). В своем недавнем интервью, Анна сообщила поклонникам имя своего сына — Гектор, названного в честь героя Троянской войны.

Бывшая солистка группы «Виа Гра» Анна Седакова недавно стала мамой в третий раз, родив очаровательного мальчика. Это стал третий ребёнок звезды, но первый мальчик. До этих пор Анна воспитывала двоих дочерей, рожденных от двух разных мужчин.

После рождения ребенка, Анна хранила тайну и ничего не комментировала относительно рождения малыша. Всем поклонникам было известен только тот факт, что звезда очень переживает, чтобы ее не забыли и она быстро могла вернуться к работе. Недавно опубликованное видео свидетельствует о том, что Седакова не стала долго засиживаться в декрете и уже активно приступила к работе.

Недавно также Анна прокомментировала и имя мальчика, которого назвали в честь героя Троянской войны – Гектором. Певица отметила, что мальчик очень серьёзный, постоянно находиться в задумчивом состоянии, что полностью соответствует его имени.

Сейчас певица активно восстанавливается после родов, занимаясь спортом и придерживается правильного питания. Она много пьет воды, много употребляет меда и оливкового масла, старается каждый день выполнять базовый набор упражнений. Анна отметила, что у нее уже ничего не болит, и она может полноценно проводить тренировку, разрешая себе даже кардио нагрузки.

На данный момент певица готовится к телевизионной премии в сфере музыки, которая проводиться каналом RU.TV. Анна также уже начала свою гастрольную деятельность, проведя свой первый концерт после рождения третьего ребенка в Ростов-на-Дону.