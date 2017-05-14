Анна Седакова рассказала, что помогло ей похудеть после родов

Певица Анна Седокова рассказала, как ей удалось похудеть после рождения сына. В апреле звезда родила третьего ребенка, но сейчас находится в прекрасной форме. А в «Инстаграме» звезда делится секретами с подписчиками.
Похудеть Анне Седоковой помогли пробиотики и обыкновенная питьевая вода. Для восстановления микрофлоры подходит и обыкновенный «Линекс», и те кефиры, которые хранятся в холодильнике по 30 дней. Чтоб не забывать выпивать каждый день нужный организму объем воды, звезда разделила ее на много маленьких бутылочек и расставила дома, на работе, в машине. Каждое утро, по ее совету, нужно начинать со стакана воды, ложки меда, оливкового масла и лимонного сока. Так же Анна рекомендует купить себе рыбий жир «Omega 3» и принимать не пропуская – организму нужны жиры.
Недавно Анне Седоковой сделали необычный комплимент – ее назвали старшей сестрой дочери, которой 12. Чтоб добиться такого результата, Анна постоянно нагружает мышцы, она даже не пользовалась бандажом после рождения сына: мышцы от этого перестают работать и напрягаться.
И пока дети в 6 утра спят, напишу небольшой пост с подсказками о том,как быстрее прийти в форму. Давно обещала это всезнающему @tatler_beauty ❤️ Приступим . 1. Пробиотики . Если вы хотите красивые животики и пресс , то помогайте своей микрофлоре . От верного Линекса каждый день, до тех , которые хранятся в холодильнике 30 дней — это все ваши друзья. 2. Вода . Вы в курсе ) Но как не забывать ее пить ? Я купила много маленьких бутылочек и расставила везде по квартире , офису и в машину положила . Ещё вечером обязательно ставлю рядом с кроватью чашку с водичкой на утро, глазки открыла и сразу водичку . 3. Ложечка мёда и ложка оливкового масла с соком лимона , запивая следующим утренним стаканчиком воды — это мой everyday routine . Такие бабушкины рецепты , но сразу видны результаты . Организму и коже необходимы полезные жиры, а они нас ещё в большом количестве в Рыбьем Жире )))) Идём в аптеку и покупаем Omega3 , те которые вам симпатичны . Главное не пропускать )) 4. По поводу бандажа после родов. Красотка @samoylovaoxana 😘 написала , что обязательно , а я вот не носила . Просто забыла купить если честно перед родами, а потом уже не до этого было. Но мой любимый американский доктор сказал ,что лучше и не нужно . Мышцы расслабляются, ленятся и не хотят работать. Я вот все время их стараюсь чувствовать. Напрягаю. Конечно животик ещё есть и будет, но я уже начинаю чувствовать его опять . Важно 🔥 Вы должны понимать,что мы все разные по природе и генетический . Я например всегда 60 кг и вот никак меньше не могу. У меня попа вон какая большая и она мне нравится 😂 Худой мне не быть, идём а аппетитные 😂 Так что смысла мне с моей генетикой терзать себя диетами нет , а вот качать попу и пресс есть . Он у всех есть этот смысл 😌 Найдите свою сильную сторону и работайте над ней. И работайте не завтра после родов ,а уже сейчас. Потому что 99 процентов моей формы сегодня с 3 детьми , я заложила ещё в 18 прийдя в первый раз в зал . И занимаясь тогда . Именно по этому уже сегодня в 12 лет моя дочка знает что такое берпи . Так что закладывайте базу уже сейчас ❤️А это фото мне лично для мотивации. Чтоб не было дороги назад ❤️ Пишите мне пожалуйста о своём опыте тут #АнютиныМымы ❤️
Звезда признает, что фигура зависит от наследственности, от предрасположенности. Если телосложение заложено природой, то занятия в спортзале и диеты могут не помочь. В спортзал Седокова пришла в 18-летнем возрасте и еще тогда заложила ту прекрасную форму, которую имеет сейчас. Заложенное в юности не испортят даже третьи роды, и потому начинать приводить себя в порядок нужно именно сейчас, а не «потом» или «после родов».