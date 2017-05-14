Анна Седакова рассказала, что помогло ей похудеть после родов

Певица Анна Седокова рассказала, как ей удалось похудеть после рождения сына. В апреле звезда родила третьего ребенка, но сейчас находится в прекрасной форме. А в «Инстаграме» звезда делится секретами с подписчиками.

Похудеть Анне Седоковой помогли пробиотики и обыкновенная питьевая вода. Для восстановления микрофлоры подходит и обыкновенный «Линекс», и те кефиры, которые хранятся в холодильнике по 30 дней. Чтоб не забывать выпивать каждый день нужный организму объем воды, звезда разделила ее на много маленьких бутылочек и расставила дома, на работе, в машине. Каждое утро, по ее совету, нужно начинать со стакана воды, ложки меда, оливкового масла и лимонного сока. Так же Анна рекомендует купить себе рыбий жир «Omega 3» и принимать не пропуская – организму нужны жиры.

Недавно Анне Седоковой сделали необычный комплимент – ее назвали старшей сестрой дочери, которой 12. Чтоб добиться такого результата, Анна постоянно нагружает мышцы, она даже не пользовалась бандажом после рождения сына: мышцы от этого перестают работать и напрягаться.

Звезда признает, что фигура зависит от наследственности, от предрасположенности. Если телосложение заложено природой, то занятия в спортзале и диеты могут не помочь. В спортзал Седокова пришла в 18-летнем возрасте и еще тогда заложила ту прекрасную форму, которую имеет сейчас. Заложенное в юности не испортят даже третьи роды, и потому начинать приводить себя в порядок нужно именно сейчас, а не «потом» или «после родов».