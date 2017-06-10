Певица Анна Седокова рассказала, как ей удается все успевать: она совмещает и работу, и материнство. У мамы троих детей очень плотный график работы, но у нее есть время на все, что она считает важным и нужным.

Певица старается не давать конкретных советов – каждый решает для себя, что для него действительно важно. Она, например, вместо того, чтобы тратить время на соцсети, лучше пойдет и погуляет с ребенком на детскую площадку. «Мамочкам маленьких детей обычно никто ничего не должен, они сами должны понять, что нужно поменьше спать и побольше действовать.», — считает певица. В этом году Седокова родила любимому сына Гектора, но она не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует четвертого ребенка. Правда, немного позже, восстановившись после тяжелых родов. Сын, по ее словам, ничего кардинально не изменил – в ее жизни все налажено и работает.

За один день, по словам певицы, она умудрилась поиграть с детьми, доработать одну старую песню и написать новую, создать новые наряды своей линии дизайнерской одежды, сфотографироваться в тех своих моделях, которые уже отшиты. А концерт в Питере занимает всего три часа, если правильно распределить время, то можно довести до ума очень многое.

Любимый Питер ❤Я так понимаю сегодня будут танцы под дождем ??? Или найдём Ирину Аллегрову и попросим тучи разогнать ? Жду моих самых жарких сегодня в @sydney_club 😍😍😍 A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jun 9, 2017 at 1:39am PDT

«Инстаморалистов», которые в социальных сетях учат людей жить, Седокова очень не любит. Люди, тратящие на Интернет много времени, обычно ничего не успевают. Есть среди них и те, которые пишут Анне, какая она плохая певица и мать, но 99% ее фолловеров действительно любят своего кумира. Это хорошие и успешные женщины, и времени им хватает на все.