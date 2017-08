Анна Седокова ушла от отца своего младшего сына Гектора

Я читаю Ваши комментарии к предыдущему посту и меня переполняет чувство гордости за каждую из вас. За мою маму ,которая вырастила нас сама и за тысячи и к сожалению сотни тысяч девочек и женщин , которые были вынуждены узнать слово "мужественность "… Свою колонку я закончила так — "Я сейчас возьму себя в руки, мы обе вытрем слезы и будем что-то решать. А после я буду говорить, договариваться, пить успокаивающее, опять собираться с силами, забывать и идти дальше. Но как же это чертовски сложно, пишет вам ваш вечный плохой полицейский . P.S. Меня не надо жалеть, я открываю своё сердце не за этим. Я сильная и я справляюсь. Как и сотни тысяч мам, вырастивших своих детей без пап. Я восхищаюсь каждой из нас ❤️ Все будет хорошо . Я смотрю на это фото и понимаю ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО ❤️ Я с ВАМИ ❤️ P.S.s. Напишу ещё тут . Этот пост не о мужчинах . Этот пост о потрясающих МАМАХ. Эта история о моих отношениях с Дочкой . Это наша с ней боль. Я никого не обвиняю , не жалею себя и благодарю Бога за каждую секунду жизни . Я очень счастлива . А жизнь невероятная . То ли ещё будет !!!

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Aug 14, 2017 at 11:51am PDT