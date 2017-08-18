Анна Седокова ушла от отца своего младшего сына Гектора

Певица Анна Седокова шла от отца своего младшего сына Гектора и просит СМИ не жалеть ее на своих страницах – это было сознательное решение двух взрослых людей. В какой-то момент Анне и ее мужчине стало не по пути: ему не нравилось, что певица всю себя отдает карьере, а Седоковой не нравилось, что ее контролируют и призывают уйти с эстрады, где «одна грязь».

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снова буде воспитывать троих детей одна – она и отец ее третьего ребенка решили расстаться. Пара долго шла к непростому решению: ее мужчина не понимал, что можно делать на эстраде, зачем нужно снимать клипы на свои песни, если можно открыть свою арт-галерею и не связываться с шоу-бизнесом. Но Анне нравилось то, чем она занимается, и ей не нужен рядом человек, не верящий в нее и в ее талант. СМИ, фолловеров и подписчиков Анна Седокова просила не жалеть ее – жалость унижает, и она не ради этого открывает им свою душу в соцсетях.

Подписчики пытаются сочувствовать и сопереживать Седоковой, но она уверена: в понятии «мать-одиночка» больше нет ничего оскорбительного. Сотни женщин одни тянут детей, старшие дети помогают им с младшими, мамочки справляются. На трогательном фото в «Инстаграме» старшая дочь певицы Алина держит на руках маленького Гектора, с такой помощницей певица точно справится. Анна Седокова напомнила фолловерам, что ее мать воспитывала ее сама, пришлось стать мужественной женщиной, обходиться без мужчины.

Долгое время СМИ писали о том, что имя отца Гектора Седокова скрывает, так что узнать кто он – невозможно. Но недавно стало известно, что Анна полюбила человека, на несколько лет младше себя, Артема Комарова. Его отец, олигарх Андрей Комаров, имеет собственный строительный бизнес. Две старшие дочери Анны от разных отцов – ныне покойного футболиста и бизнесмена.