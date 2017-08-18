Анна Седокова ушла от отца своего младшего сына Гектора

Певица Анна Седокова шла от отца своего младшего сына Гектора и просит СМИ не жалеть ее на своих страницах – это было сознательное решение двух взрослых людей. В какой-то момент Анне и ее мужчине стало не по пути: ему не нравилось, что певица всю себя отдает карьере, а Седоковой не нравилось, что ее контролируют и призывают уйти с эстрады, где «одна грязь».
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снова буде воспитывать троих детей одна – она и отец ее третьего ребенка решили расстаться. Пара долго шла к непростому решению: ее мужчина не понимал, что можно делать на эстраде, зачем нужно снимать клипы на свои песни, если можно открыть свою арт-галерею и не связываться с шоу-бизнесом. Но Анне нравилось то, чем она занимается, и ей не нужен рядом человек, не верящий в нее и в ее талант. СМИ, фолловеров и подписчиков Анна Седокова просила не жалеть ее – жалость унижает, и она не ради этого открывает им свою душу в соцсетях.
Подписчики пытаются сочувствовать и сопереживать Седоковой, но она уверена: в понятии «мать-одиночка» больше нет ничего оскорбительного. Сотни женщин одни тянут детей, старшие дети помогают им с младшими, мамочки справляются. На трогательном фото в «Инстаграме» старшая дочь певицы Алина держит на руках маленького Гектора, с такой помощницей певица точно справится. Анна Седокова напомнила фолловерам, что ее мать воспитывала ее сама, пришлось стать мужественной женщиной, обходиться без мужчины.
Я читаю Ваши комментарии к предыдущему посту и меня переполняет чувство гордости за каждую из вас. За мою маму ,которая вырастила нас сама и за тысячи и к сожалению сотни тысяч девочек и женщин , которые были вынуждены узнать слово "мужественность "… Свою колонку я закончила так — "Я сейчас возьму себя в руки, мы обе вытрем слезы и будем что-то решать. А после я буду говорить, договариваться, пить успокаивающее, опять собираться с силами, забывать и идти дальше. Но как же это чертовски сложно, пишет вам ваш вечный плохой полицейский . P.S. Меня не надо жалеть, я открываю своё сердце не за этим. Я сильная и я справляюсь. Как и сотни тысяч мам, вырастивших своих детей без пап. Я восхищаюсь каждой из нас ❤️ Все будет хорошо . Я смотрю на это фото и понимаю ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО ❤️ Я с ВАМИ ❤️ P.S.s. Напишу ещё тут . Этот пост не о мужчинах . Этот пост о потрясающих МАМАХ. Эта история о моих отношениях с Дочкой . Это наша с ней боль. Я никого не обвиняю , не жалею себя и благодарю Бога за каждую секунду жизни . Я очень счастлива . А жизнь невероятная . То ли ещё будет !!!
Долгое время СМИ писали о том, что имя отца Гектора Седокова скрывает, так что узнать кто он – невозможно. Но недавно стало известно, что Анна полюбила человека, на несколько лет младше себя, Артема Комарова. Его отец, олигарх Андрей Комаров, имеет собственный строительный бизнес. Две старшие дочери Анны от разных отцов – ныне покойного футболиста и бизнесмена.