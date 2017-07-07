Анна Семенович занята съемками нового клипа на песню “Хочу быть с тобой”. При этом она не забывает о своих поклонниках и публикует в соцсетях некоторые откровенные фото с места съемок. На многих их них Анна демонстрирует подписчикам свою шикарную грудь.

Популярная певица Анна Семенович продолжает интриговать своих подписчиков в Инстаграм пикантными фото со съемок своего нового клипа на песню “Хочу быть с тобой”. Так на одном из фотографий Анна продемонстрировала всем свою королевскую грудь, которая давно уже стала брендом российского шоу-бизнеса.

На другом фото, она практически оказалась в объятиях режиссера этого клипа — молодого исполнителя Алексея Воробьева. Семенович отзывается о нем с восторгом, известно, что раньше он снимал видеоклипы только для себя, а теперь решил помочь с этим своим коллегам по сцене.

Насладиться видом бюста Семенович можно не только в Инстаграм, но и вживую. Особенно с этим повезло челябинским мужчинам, к которым Анна приедет завтра для выступления в местном кабаре Show Girls- любимом месте отдыха сильного пола всего Южного Урала. До этого заведение было закрыто на реконструкцию, и теперь на его открытие, руководство решило сделать свои клиентам подарок — пригласить для выступления Анну Семенович.

Обрамлять выступление певицы будут артистки из шоу — балета в откровенных нарядах. Выступление Анны в Челябинске состоится завтра, восьмого июля. Вход на праздник предназначен для лиц строго старше восемнадцати лет.