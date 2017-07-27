Анна Семенович продемонстрировала красивую фигуру в бикини

Анна Семёнович примкнула к многочисленным знаменитостям, которые предпочли отдохнуть этим летом у моря. После того, как съемки клипа вместе с Алексеев Воробьевым завершились, исполнительница решила приятно провести время под ласковыми лучами солнца. С отдыха певица публикует красивые фотоснимки, на которых демонстрирует прекрасную фигуру.



Как только съёмочный процесс совместного музыкального клипа Анны Семенович и Алексея Воробьёва подошел к концу, исполнительница отправилась отдыхать на море. Оттуда она начала пополнять свой микроблог яркими и радостными фотографиями, которые привлекли к себе немало внимания с мужской стороны пользователей. Одна из недавних публикаций удостоилась наибольшего внимания, так как на обнародованном снимке Анна предстала перед подписчиками своего микроблога в бикини.

Бесценный отдых с близкими людьми ⭐️Высоко сижу, далеко гляжу ⭐️ купальник от @oxanaruslanova #отдых #хорошийдень #счастьевнутринас #позитивщики❤️❤️❤️ A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jul 26, 2017 at 8:51am PDT

Певица с гордостью продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру, а также пышную грудь, подчеркнутую красивым купальником черного цвета. Большая часть поклонников, конечно же, отметила шикарный бюст знаменитости. Некоторые подписчики даже поинтересовались в комментариях под публикацией, не мешает ли такая грудь в повседневной жизни и желает ли Анна в обозримом будущем сделать операцию на её уменьшение.