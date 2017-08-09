Анна Семенович впервые рассказала о любимом мужчине

Анна Семенович впервые рассказала о том, что очень счастлива с любимым. Сделала она это в «Инстаграме», чтобы не возбуждать вокруг себя нездоровый интерес. Свой микроблог в «Инстаграме» певица использует для общения с фолловерами на разные темы, в том числе и о мужчинах.

Фолловеры певицы Анны Семенович часто задают своей любимице вопрос о личной жизни – им не хочется, чтобы тих любимица была одна. Впервые за долгое время Семенович сама заговорила о любимом мужчине, чтобы избежать лишних и ненужных вопросов. 8 августа Анна устроила для подписчиков трансляцию и рассказала, что ее мужчина – персона непубличная, но они вместе и очень счастливы, так что не стоит волноваться за ее личную жизнь.

Свое нежелание говорить о любимом лишний раз и выводить его в свет Семенович объяснила тем, что он сам этого не хочет. Она, в свою очередь, уважает его выбор и очень понимает. Анна – персона публичная, а у известных людей личная жизнь становится частью сценического имиджа, а она этого не хочет. В свое время родные Семенович сильно ощущали на себе ее публичность.

Интернет-пользователи приняли точку зрения своей любимицы и сочли ее слова резонными, однако они надеются, что однажды увидят мужчину Семенович рядом с ней на светском мероприятии. Последний раз певица откровенничала о личном больше года назад. Она рассказала, что любит швейцарского бизнесмена русского происхождения. На сегодня неизвестно, живет она все с тем же человеком или же нашла новую любовь.