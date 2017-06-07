Анна Хилькевич, популярная актриса сериала «Универ», сейчас является молодой мамочкой, воспитывая вместе с мужем дочку Арианну. Звезда часто радует поклонников подробностями личной жизни и подробностями воспитания ребенка. Но вот последний пост удивил поклонников: малышка испугалась маму из-за яркого макияжа.

Анна Хилькевич, известная актриса, которая стала популярной благодаря молодежному сериалу «Универ», воспитывает сейчас маленькую дочь Арианну. Почти с самого рождения дочери актриса старается делиться со своими подписчиками в Инстаграме моментами из счастливой семейной жизни. Первые фотографии малышки появились в социальной сети уже сразу после рождения, когда Анна прямо из роддома опубликовала снимок своей дочери. Сейчас же Анна Хилькевич превратилась в инстамаму, которая постоянно публикует снимки и фотографии, на которых малышка играет, поет, танцует, в общем, делает все, что делают маленькие дети.

Мой ребёнок впервые в жизни увидел такой макияж у меня…😂🙈 нет, всё-таки наша семья выбирает нюд или стрелки👌🏽👌🏽👌🏽😂 а чего боится ваш ребёнок?))) A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on Jun 5, 2017 at 9:08am PDT

На днях актриса опубликовала видео, на котором видно, как девочка испугалась яркого мейкапа своей мамы. Актриса подписала видео, объяснив, что дочка в первый раз видит маму с таким количеством косметики и поэтому боится. В посте Анна попросила своих поклонников написать — чего боятся их дети.

Фолловеры звезды посмеялись над такой реакцией малышки и признались, что их дети также боятся некоторых моментов. Например, одна подписчица рассказала о страхе ребенка, который боится фена, кто-то рассказал о том, что девочка боится, когда мама ходит по квартире в полотенце на голове. В результате получился интересный пост, в котором все мамочки поделились с актрисой тем, что пугает их детей.

Напомним читателю, что дочка появилась в звёздной семье Анны Хилькевич в 2015 году. Девушка рожала в «Лапино», а ее муж Артур Волков присутствовал на родах.